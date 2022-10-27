76% ракетных испытаний КНДР признаны успешными — исследование
Вашингтон, 27 октября, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Три четверти ракетных испытаний, проведенных КНДР с 1984 года, были признаны успешными, что является очевидным признаком прогресса в стремлении Пхеньяна создать передовые системы вооружения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Центра Джеймса Мартина по изучению проблем нераспространения.
Согласно опубликованным данным, с 1984 года КНДР запустила 204 ракеты. 156 испытаний были признаны успешными, 32 испытания — неуспешные. Об остальных пусках неизвестно.
В связи с этим процент успеха составляет 76%.
Известно, что с 1984 по 1992 года только пять из десяти ракетных испытаний КНДР были признаны успешными. Что касается 44 ракетных испытаний, проведенных в текущем году, то 27 признаны успешными, а четыре — неудачными. Процент успеха составляет 61%.