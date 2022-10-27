Валуйки, Белгородская область, , 11:45 — REGNUM Новые квартиры получат шесть врачей в Валуйском городском округе Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 октября в пресс-службе правительства региона.

Новая квартира https://belregion.ru

Квартиры приобрели в микрорайоне Соцгород в рамках региональной программы по обеспечению жильём работников государственных учреждений здравоохранения. Ни их покупку потратили 26 млн рублей. Общая площадь помещений составила 476 квадратных метров, жильё передано в муниципальную собственность.

Всего в 2022 году в Белгородской области планируют обеспечить жильём 102 медработника. На эти цели из регионального бюджета выделено 398,8 млн рублей.