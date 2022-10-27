Чебоксары, , 11:45 — REGNUM В Чувашии депутаты поддержали корректировку бюджета 2022 года. В новой редакции поступления увеличиваются на 6,54 млн рублей и превысят 79,4 млрд рублей. Расходы возрастут на 5,5 млрд рублей и достигнут 82,5 млрд рублей, дефицит составит 3,1 млрд рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , соответствующий законопроект поддержан 27 октября на сессии Госсовета Чувашии.

Деньги Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно корректировкам, республиканский бюджет 2022 года по сравнению с утверждёнными назначениями увеличивается по доходам на 6 465 млн рублей и составит 79 400,5 млн рублей, что на 2,6% больше уровня 2021 года.

В структуре дополнительных поступлений собственные доходы возрастают на 4 041,8 млн рублей — до 40 825,0 млн рублей, с ростом на 12,4% к уровню 2021 года. Безвозмездные поступления увеличиваются в сальдированной сумме на 2 423,2 млн рублей и составят 38 575,5 млн рублей, что на 6,1% меньше уровня прошлого года.

Дополнительные средства направят, в частности, на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, укрепление материально-технической базы объектов социально-культурной сферы, развитие жилищно-коммунального хозяйства и АПК, благоустройство территорий, поддержку муниципалитетов.

По данным минфина, 924,9 млн рублей направят на снижение дефицита бюджета, который сократится с 4 031,3 млн рублей до 3 106,4 млн рублей.

Расходы республиканского бюджета возрастают на 5 540,1 млн рублей и превысят 82 506 млн рублей. Это на 7,8% больше уровня 2021 года.

Государственный долг Чувашии на 1 января 2023 года устанавливается на уровне 11 611,3 млн рублей, что составит 28,4% к собственным (налоговым и неналоговым) доходам.

Таким образом, с учётом вносимых основные параметры республиканского бюджета на 2022 год следующие: доходы — 79 400,5 млн рублей (увеличение к утверждённым назначениям на 8,9%), расходы — 82 506,9 млн рублей (+7,2%), дефицит – 3 106,4 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM , в первоначальной редакции бюджет на 2022 год утверждён с доходами в размере 66 981 138,1 тыс. рублей, расходами — в сумме 70 746 790,9 тыс. рублей, дефицит — в объёме 3 765 652,8 тыс. рублей.

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