Чебоксары, 27 октября, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В Чувашии депутаты поддержали корректировку бюджета 2022 года. В новой редакции поступления увеличиваются на 6,54 млрд рублей и превысят 79,4 млрд рублей. Расходы возрастут на 5,5 млрд рублей и достигнут 82,5 млрд рублей, дефицит составит 3,1 млрд рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующий законопроект поддержан 27 октября на сессии Госсовета Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Согласно корректировкам, республиканский бюджет 2022 года по сравнению с утверждёнными назначениями увеличивается по доходам на 6 465 млн рублей и составит 79 400,5 млн рублей, что на 2,6% больше уровня 2021 года.

В структуре дополнительных поступлений собственные доходы возрастают на 4 041,8 млн рублей — до 40 825,0 млн рублей, с ростом на 12,4% к уровню 2021 года. Безвозмездные поступления увеличиваются в сальдированной сумме на 2 423,2 млн рублей и составят 38 575,5 млн рублей, что на 6,1% меньше уровня прошлого года.

Дополнительные средства направят, в частности, на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, укрепление материально-технической базы объектов социально-культурной сферы, развитие жилищно-коммунального хозяйства и АПК, благоустройство территорий, поддержку муниципалитетов.

По данным минфина, 924,9 млн рублей направят на снижение дефицита бюджета, который сократится с 4 031,3 млн рублей до 3 106,4 млн рублей.

Расходы республиканского бюджета возрастают на 5 540,1 млн рублей и превысят 82 506 млн рублей. Это на 7,8% больше уровня 2021 года.

Государственный долг Чувашии на 1 января 2023 года устанавливается на уровне 11 611,3 млн рублей, что составит 28,4% к собственным (налоговым и неналоговым) доходам.

Таким образом, с учётом вносимых основные параметры республиканского бюджета на 2022 год следующие: доходы — 79 400,5 млн рублей (увеличение к утверждённым назначениям на 8,9%), расходы — 82 506,9 млн рублей (+7,2%), дефицит — 3 106,4 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в первоначальной редакции бюджет на 2022 год утверждён с доходами в размере 66 981 138,1 тыс. рублей, расходами — в сумме 70 746 790,9 тыс. рублей, дефицит — в объёме 3 765 652,8 тыс. рублей.