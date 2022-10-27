Джакарта, 27 октября, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Представитель министерства здравоохранения Мохаммад Сяхрил подтвердил, что Индонезия получила пожертвование в размере 200 ампул антидота для лечения острого заболевания почек от японской многонациональной фармацевтической компании Takeda, сообщает Kompas.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

Препарат был импортирован из Японии и должен прибыть в Индонезию на следующей неделе. Лекарства будут переданы во все государственные больницы для лечения случаев почечной недостаточности.

Индонезия также закажет лекарства из Сингапура.

Напомним, число загадочных случаев острого заражения почек достигло 269 случаев по состоянию на 26 октября 2022 года. Эта цифра выше, чем в предыдущем отчете. В общей сложности 157 человек умерли из-за острого заболевания почек.