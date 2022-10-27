Москва, , 11:43 — REGNUM Большинство жителей России считают свой город комфортным для проживания. Довольны уровнем комфорта 85%, недовольны 14%. Затруднились ответить 1% горожан, приводит данные исследования Центр СИТИ Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ.

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Жителям российских городов важно, чтобы в шаговой доступности от места, где они проживают, находились поликлиники, медицинские лаборатории (72%), детсады и школы (70%), универсам, супермаркет (66%), детские площадки (61%).

Также горожане считают, что рядом необходимы такие инфраструктурные объекты как, парк (59%), остановки общественного транспорта (58%), детские секции (55%), спортплощадка (49%), МФЦ, почта (51%) и пункты выдачи из интернет-магазинов (44%).

Тех, кто считает, что нужные сервисы и услуги представлены в месте их проживания в достаточном количестве, и тех, кто считает, что они представлены в недостаточном количестве, оказалось поровну — 25%. Среди тех, кому сервисов и услуг в своем районе достаточно, 73% скорее довольны положением дел в регионе, скорее недовольны 24%.

Опрос по телефону проведен Центром социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ) Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ 21–24 октября 2022 года среди 2200 жителей городов России. Максимально возможная статпогрешность не превышает 2,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, российское правительство всерьёз озаботилось проблемами развития общественного транспорта в регионах.

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