Псков, 27 октября, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Во время призыва в рамках частичной мобилизации граждан в Псковской области зафиксировали лишь единичные случаи уклонения от службы. Об этом 27 октября сообщил журналистам губернатор региона Михаил Ведерников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

pskov.ru Михаил Ведерников (справа) наблюдает за подготовкой мобилизованных на полигоне

По словам главы Псковской области, большинство тех, кто боялся попасть под мобилизацию, территорию Российской Федерации покинули.

«Сейчас это единичные случаи. Больше, наверное, это можно отнести к областному центру. Всё-таки в районах люди идут достаточно активно. Есть, которые прячутся, ну, их военкомат «выковыривает» вместе с полицией», — заявил губернатор.

Ведерников подчеркнул, что в регионе отказались от системы, когда сотрудники ГИБДД и военкомата останавливают машины, проверяют водителей и пассажиров и вручают повестки. Необходимости проведения подобных мер нет, так как случаи уклонения единичны.

Читайте также: «Все настроены на победу» — глава Псковщины о мобилизованных в регионе

Напомним, что в Псковской области почти закрыли план по мобилизации. Средний возраст мобилизованных в регионе составляет 30-40 лет.