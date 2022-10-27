София, 27 октября, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Сотрудники таможни Болгарии пресекли попытку провоза через КПП «Капитан Андреево» на болгарско-турецкой границе 124 тыс. британских фунтов стерлингов. Об этом 27 октября сообщает софийский информационный портал News. bg.

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По предварительным данным, купюры были обнаружены в прицепе-рефрижераторе грузового автомобиля, следовавшего из Нидерландов в Турцию.

Незадекларированные средства изъяты.

Напомним, ранее правительство Болгарии объявило о реализации масштабной программы по борьбе с незаконным перемещением денег и драгоценностей через границы страны. Таким образом, официальная София планирует ускорить свою интеграцию в структуры Шенгенского соглашения.