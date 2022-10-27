Володин ожидает ужесточающих наказание за ЛГБТ поправок
Москва, 27 октября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ожидает, что ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола могут быть предложены более жесткие нормы, чем административные штрафы, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.
«Что касается второго чтения, возможно, поступят поправки, ужесточающие предложенные нормы, будем их рассматривать», — сказал Володин на заседании Госдумы.
Он сообщил, что одно СМИ провело опрос, согласно которому 65% респондентов считают, что необходимо вводить уголовное наказание за пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации.
«Есть над чем работать ко второму чтению», — полагает Володин.
Госдума в первом чтении приняла законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. Запрещается распространение материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, установить запрет рекламы, содержащей информацию, пропагандирующую либо демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, признать запрещенной для распространения среди детей информацию, пропагандирующую либо демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, а также способную вызвать у детей желание сменить пол. Штраф составят до 5 млн рублей.