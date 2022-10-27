Москва, 27 октября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ожидает, что ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола могут быть предложены более жесткие нормы, чем административные штрафы, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Что касается второго чтения, возможно, поступят поправки, ужесточающие предложенные нормы, будем их рассматривать», — сказал Володин на заседании Госдумы.

Он сообщил, что одно СМИ провело опрос, согласно которому 65% респондентов считают, что необходимо вводить уголовное наказание за пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Есть над чем работать ко второму чтению», — полагает Володин.

Госдума в первом чтении приняла законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. Запрещается распространение материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, установить запрет рекламы, содержащей информацию, пропагандирующую либо демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, признать запрещенной для распространения среди детей информацию, пропагандирующую либо демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, а также способную вызвать у детей желание сменить пол. Штраф составят до 5 млн рублей.