София, 27 октября, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Действующий кабинет министров Болгарии утвердил постановление о выделении 6,5 млн левов ($3,2 млн) на капитальный ремонт нескольких сотен зданий детских садов и школ по всей стране. Об этом 27 октября сообщает софийская информационная служба News. bg.

PavelD Болгария

Согласно официальной информации, основная идея двух проектов — увеличить число бесплатных мест в яслях и детсадах, а таже сделать еще один шаг к введению обязательного дошкольного образования для детей, достигших 4-летнего возраста. Планируется, что школы перейдут на односменный режим обучения.

Напомним, ранее соответствующий документ был одобрен депутатами прошлого, 47-го Народного собрания (парламента) Болгарии.

Специальная резолюция болгарского президента для вступления постановления в силу не требуется.