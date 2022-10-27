Варшава, 27 октября, 2022, 11:37 — ИА Регнум. На территории Польши демонтируют сразу четыре памятника советским воинам. Об этом сообщили в польском Институте национальной памяти (IPN).

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Согласно информации, в 9:00 27 октября впервые в истории начнётся демонтаж памятников, посвящённых Красной армии, сразу в четырёх населённых пунктах.

Монументы ликвидируют в Глубчице, Бычине (Опольское воеводство), Боболице (Западно-Поморское воеводство) и вблизи Сташова (Свентокшиское воеводство). Мемориалы появились в Польше ещё в 1945 году. Они установлены в честь воинов, погибших в боях за освобождение этих мест от фашизма.