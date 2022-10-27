Нальчик, 27 октября, 2022, 11:37 — ИА Регнум. В Чегемском районе Кабардино-Балкарии будет построен самый крупный в республике тепличный комплекс. Об этом 24 октября сообщила пресс-служба Минсельхоза России.

yarregion.ru Тепличный комплекс

Уточняется, что новый проект будет создан на площади 100 га и при выходе комплекса на полную мощность, там будут производить порядка 50 тыс. тонн овощей и ягод ежегодно.

Также указывается, что строительство объекта будет проходить в два этапа и после реализации первого из них там будет производиться около 20 тыс. тонн продукции в год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Воронежский тепличный комбинат, расположенный в Советском районе Воронежа и работавший с 1970-х годов, закрывается.