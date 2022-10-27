* запрещённая в России организация

Кабул, 27 октября, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Турецкий мулла поцеловал руку министру внутренних дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и лидеру самого радикального крыла этого движения Сираджуддину Хаккани. Это видно на опубликованных талибскими (организация, деятельность которой запрещена в РФ) СМИ фотографиях встречи делегации турецких улемов с лидерами радикалов.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Возглавляемая министром «Сеть Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) несёт ответственность за некоторые из самых смертоносных нападений в Афганистане за последние двадцать лет.

Одновременно с поездкой официального представителя «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихуллы Муджахида в Турцию, группа турецких мулл прибыла в Кабул и встретилась с лидерами движения, в том числе с министрами внутренних дел и иностранных дел, сообщает Afghanistan International.

Пресс-службы талибских (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведомств и подконтрольные им СМИ широко использовали фотографии этих встреч в пропагандистских целях.

Инамулла Самангани, заместитель официального представителя талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), написал, что турецкие улемы высоко оценили то, что он назвал «безопасностью и установлением исламской системы» в Афганистане.

Это заявление вышло почти одновременно с публикацией опроса американского Института Гэллапа, в котором Афганистан назван самой небезопасной страной в мире.

Независимые источники не публиковали сообщений о поездке турецкой религиозной делегации и её целях.

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