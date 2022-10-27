Пекин, 27 октября 2022, 11:36 — REGNUM Власти Китая призывают Соединенные Штаты объективно и рационально относиться к развитию КНР и его вооруженных сил. Об этом 27 октября заявил официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй, комментируя новую стратегию безопасности США.
Кэфэй добавил, что «злонамеренное создание блоковой конфронтации путем проведения идеологических линий и сомнения в нормальном военном развитии Китая являются неверной оценкой китайско-американских отношений и ошибочным толкованием развития Китая».