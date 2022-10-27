Пекин, 27 октября, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Власти Китая призывают Соединенные Штаты объективно и рационально относиться к развитию КНР и её вооруженных сил. Об этом 27 октября заявил официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй, комментируя новую стратегию безопасности США.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Доклад США изобилует менталитетом холодной войны и идеями «игры с нулевой суммой», намеренно преувеличивает «вызовы» со стороны Китая, геополитические конфликты и конкуренцию крупных держав», — заявил он на брифинге.

Кэфэй добавил, что «злонамеренное создание блоковой конфронтации путем проведения идеологических линий и сомнения в нормальном военном развитии Китая являются неверной оценкой китайско-американских отношений и ошибочным толкованием развития Китая».