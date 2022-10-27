27 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Полегенько, , 15:37 — REGNUM В Крыму военные создали специализированную полосу препятствий — фоторепортаж

Апробацию специальной психологической полосы, разработанной с учетом опыта специальной военной операции, проводят военнослужащие Черноморского флота в Крыму. Как проходит подготовка военных, смогут увидеть читатели ИА REGNUM в фоторепортаже Александра Полегенько.

Военнослужащие высаживаются на побережье Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военнослужащие высаживаются на побережье Александр Полегенько © ИА REGNUM

Высадка на берег Александр Полегенько © ИА REGNUM

Высадка на берег Александр Полегенько © ИА REGNUM

Специальная психологическая полоса разработана с учётом опыта СВО Александр Полегенько © ИА REGNUM

Специализированную полосу препятствий создали на одном из полигонов в Крыму. Сейчас её апробацию проводят военнослужащие, а в дальнейшем планируется ввести её в программу подготовки мобилизованных граждан.

Дымовая шашка, предназначенная для задымления и снижения видимости Александр Полегенько © ИА REGNUM

Специализированную полосу препятствий создали на одном из полигонов в Крыму Александр Полегенько © ИА REGNUM

Для военнослужащих подготовили 11 участков, имитирующих различные препятствия, встречающиеся на поле боя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Полоса препятствий Александр Полегенько © ИА REGNUM

На полигоне организовано аудиосопровождение со звуками работы бронированной техники, разрывов снарядов, криками Александр Полегенько © ИА REGNUM

Стрельба ведётся холостыми боеприпасами Александр Полегенько © ИА REGNUM

Стрельба ведётся холостыми боеприпасами Александр Полегенько © ИА REGNUM

В условиях дымовой завесы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Отработка стрельбы в условиях плохой видимости Александр Полегенько © ИА REGNUM Отработка стрельбы в условиях плохой видимости Александр Полегенько © ИА REGNUM

Для усложнения прохождения полосы разработаны специальные квесты Александр Полегенько © ИА REGNUM

Для групп, проходящих полосу, разработан специальный сценарий, включающий психологические квесты, рассказали в пресс-службе Черноморского флота. Проходящие полосу военнослужащие с плавсредств высаживаются на побережье и преодолевают 11 участков, имитирующих различные препятствия, встречающиеся на поле боя. Каждое из таких препятствий предназначено для выработки определенных психологических навыков и помогает участникам преодолевать чувство страха.

По легенде, подразделения находят части «секретных» карт, далее они должны собрать целую карту, чтобы по ней найти нужный объект Александр Полегенько © ИА REGNUM

Препятствия предназначены для выработки определенных психологических навыков и помогают участникам преодолевать чувство страха Александр Полегенько © ИА REGNUM

Специализированная полоса препятствий для военнослужащих Александр Полегенько © ИА REGNUM

Специализированная полоса препятствий для военнослужащих Александр Полегенько © ИА REGNUM

При подготовке полосы был применен опыт современных вооруженных конфликтов, в том числе полученный в ходе специальной военной операции.

За ходом учений внимательно следят инструкторы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Прохождение полосы препятствий Александр Полегенько © ИА REGNUM

Прохождение полосы препятствий Александр Полегенько © ИА REGNUM

Прохождение полосы препятствий Александр Полегенько © ИА REGNUM

Апробацию полосы препятствий проводят военнослужащие, в дальнейшем здесь будут подготавливать мобилизованных Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военные проходят специализированную полосу препятствий Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военные проходят специализированную полосу препятствий Александр Полегенько © ИА REGNUM

С целью создания максимально реалистичной обстановки активно применяются дымовые шашки, ведется стрельба холостыми боеприпасами, организовано аудиосопровождение со звуками работы бронированной техники, разрывов снарядов, криками.

Отработка стрельбы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Отработка стрельбы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Стрельба ведётся холостыми боеприпасами Александр Полегенько © ИА REGNUM

Отработка стрельбы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Отработка стрельбы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Замена магазина в автомате Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военная подготовка Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военные проходят специализированную полосу препятствий Александр Полегенько © ИА REGNUM

Специальная психологическая полоса, разработанная с учётом опыта СВО Александр Полегенько © ИА REGNUM Специальная психологическая полоса, разработанная с учётом опыта СВО Александр Полегенько © ИА REGNUM

Стрельба из гранатомёта Александр Полегенько © ИА REGNUM

Для усложнения прохождения полосы разработаны специальные квесты, в ходе которых подразделения находят части «секретных» карт, далее они должны вступить во взаимодействие с другими участниками, чтобы собрать целую карту, чтобы по ней найти нужный объект.

Отработка химической атаки Александр Полегенько © ИА REGNUM

Отработка химической атаки Александр Полегенько © ИА REGNUM

Отработка химической атаки Александр Полегенько © ИА REGNUM Отработка химической атаки Александр Полегенько © ИА REGNUM

Отработка химической атаки Александр Полегенько © ИА REGNUM

Отработка химической атаки Александр Полегенько © ИА REGNUM

Кроме того, во время выполнения норматива по преодолению полосы военнослужащие выполняют эвакуацию условно раненых с преодолением сложных участков местности.

Эвакуация условно раненых с преодолением сложных участков местности Александр Полегенько © ИА REGNUM

Оказание первой медицинской помощи в бою Александр Полегенько © ИА REGNUM

Отдых после завершения полосы препятствий Александр Полегенько © ИА REGNUM