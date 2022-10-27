Александр Полегенько,
27 октября 2022, 15:37 — REGNUM В Крыму военные создали специализированную полосу препятствий — фоторепортаж
Апробацию специальной психологической полосы, разработанной с учетом опыта специальной военной операции, проводят военнослужащие Черноморского флота в Крыму. Как проходит подготовка военных, смогут увидеть читатели ИА REGNUM в фоторепортаже Александра Полегенько.
Военнослужащие высаживаются на побережье
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Военнослужащие высаживаются на побережье
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Высадка на берег
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Высадка на берег
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Специальная психологическая полоса разработана с учётом опыта СВО
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Специализированную полосу препятствий создали на одном из полигонов в Крыму. Сейчас её апробацию проводят военнослужащие, а в дальнейшем планируется ввести её в программу подготовки мобилизованных граждан.
Дымовая шашка, предназначенная для задымления и снижения видимости
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Специализированную полосу препятствий создали на одном из полигонов в Крыму
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Для военнослужащих подготовили 11 участков, имитирующих различные препятствия, встречающиеся на поле боя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Полоса препятствий
Александр Полегенько © ИА REGNUM
На полигоне организовано аудиосопровождение со звуками работы бронированной техники, разрывов снарядов, криками
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Стрельба ведётся холостыми боеприпасами
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Стрельба ведётся холостыми боеприпасами
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В условиях дымовой завесы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Отработка стрельбы в условиях плохой видимости
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Отработка стрельбы в условиях плохой видимости
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Для усложнения прохождения полосы разработаны специальные квесты
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Для групп, проходящих полосу, разработан специальный сценарий, включающий психологические квесты, рассказали в пресс-службе Черноморского флота. Проходящие полосу военнослужащие с плавсредств высаживаются на побережье и преодолевают 11 участков, имитирующих различные препятствия, встречающиеся на поле боя. Каждое из таких препятствий предназначено для выработки определенных психологических навыков и помогает участникам преодолевать чувство страха.
По легенде, подразделения находят части «секретных» карт, далее они должны собрать целую карту, чтобы по ней найти нужный объект
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Препятствия предназначены для выработки определенных психологических навыков и помогают участникам преодолевать чувство страха
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Специализированная полоса препятствий для военнослужащих
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Специализированная полоса препятствий для военнослужащих
Александр Полегенько © ИА REGNUM
При подготовке полосы был применен опыт современных вооруженных конфликтов, в том числе полученный в ходе специальной военной операции.
За ходом учений внимательно следят инструкторы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Прохождение полосы препятствий
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Прохождение полосы препятствий
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Прохождение полосы препятствий
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Апробацию полосы препятствий проводят военнослужащие, в дальнейшем здесь будут подготавливать мобилизованных
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Военные проходят специализированную полосу препятствий
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Военные проходят специализированную полосу препятствий
Александр Полегенько © ИА REGNUM
С целью создания максимально реалистичной обстановки активно применяются дымовые шашки, ведется стрельба холостыми боеприпасами, организовано аудиосопровождение со звуками работы бронированной техники, разрывов снарядов, криками.
Отработка стрельбы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Отработка стрельбы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Стрельба ведётся холостыми боеприпасами
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Отработка стрельбы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Отработка стрельбы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Замена магазина в автомате
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Военная подготовка
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Военные проходят специализированную полосу препятствий
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Специальная психологическая полоса, разработанная с учётом опыта СВО
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Специальная психологическая полоса, разработанная с учётом опыта СВО
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Стрельба из гранатомёта
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Для усложнения прохождения полосы разработаны специальные квесты, в ходе которых подразделения находят части «секретных» карт, далее они должны вступить во взаимодействие с другими участниками, чтобы собрать целую карту, чтобы по ней найти нужный объект.
Отработка химической атаки
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Отработка химической атаки
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Отработка химической атаки
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Отработка химической атаки
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Отработка химической атаки
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Отработка химической атаки
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Кроме того, во время выполнения норматива по преодолению полосы военнослужащие выполняют эвакуацию условно раненых с преодолением сложных участков местности.
Эвакуация условно раненых с преодолением сложных участков местности
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Оказание первой медицинской помощи в бою
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Отдых после завершения полосы препятствий
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Солдаты после завершения учений
Александр Полегенько © ИА REGNUM