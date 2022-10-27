Александр Полегенько, 27 октября 2022, 15:37 — REGNUM В Крыму военные создали специализированную полосу препятствий — фоторепортаж

Апробацию специальной психологической полосы, разработанной с учетом опыта специальной военной операции, проводят военнослужащие Черноморского флота в Крыму. Как проходит подготовка военных, смогут увидеть читатели ИА REGNUM в фоторепортаже Александра Полегенько.

Военнослужащие высаживаются на побережье
Военнослужащие высаживаются на побережье
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Военнослужащие высаживаются на побережье
Военнослужащие высаживаются на побережье
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Высадка на берег
Высадка на берег
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Высадка на берег
Высадка на берег
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Специальная психологическая полоса разработана с учётом опыта СВО
Специальная психологическая полоса разработана с учётом опыта СВО
Александр Полегенько © ИА REGNUM

Специализированную полосу препятствий создали на одном из полигонов в Крыму. Сейчас её апробацию проводят военнослужащие, а в дальнейшем планируется ввести её в программу подготовки мобилизованных граждан.

Дымовая шашка, предназначенная для задымления и снижения видимости
Дымовая шашка, предназначенная для задымления и снижения видимости
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Специализированную полосу препятствий создали на одном из полигонов в Крыму
Специализированную полосу препятствий создали на одном из полигонов в Крыму
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Для военнослужащих подготовили 11 участков, имитирующих различные препятствия, встречающиеся на поле боя
Для военнослужащих подготовили 11 участков, имитирующих различные препятствия, встречающиеся на поле боя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Полоса препятствий
Полоса препятствий
Александр Полегенько © ИА REGNUM
На полигоне организовано аудиосопровождение со звуками работы бронированной техники, разрывов снарядов, криками
На полигоне организовано аудиосопровождение со звуками работы бронированной техники, разрывов снарядов, криками
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Стрельба ведётся холостыми боеприпасами
Стрельба ведётся холостыми боеприпасами
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Стрельба ведётся холостыми боеприпасами
Стрельба ведётся холостыми боеприпасами
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В условиях дымовой завесы
В условиях дымовой завесы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Отработка стрельбы в условиях плохой видимости
Отработка стрельбы в условиях плохой видимости
Отработка стрельбы в условиях плохой видимости
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Отработка стрельбы в условиях плохой видимости
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Для усложнения прохождения полосы разработаны специальные квесты
Для усложнения прохождения полосы разработаны специальные квесты
Александр Полегенько © ИА REGNUM

Для групп, проходящих полосу, разработан специальный сценарий, включающий психологические квесты, рассказали в пресс-службе Черноморского флота. Проходящие полосу военнослужащие с плавсредств высаживаются на побережье и преодолевают 11 участков, имитирующих различные препятствия, встречающиеся на поле боя. Каждое из таких препятствий предназначено для выработки определенных психологических навыков и помогает участникам преодолевать чувство страха.

По легенде, подразделения находят части «секретных» карт, далее они должны собрать целую карту, чтобы по ней найти нужный объект
По легенде, подразделения находят части «секретных» карт, далее они должны собрать целую карту, чтобы по ней найти нужный объект
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Препятствия предназначены для выработки определенных психологических навыков и помогают участникам преодолевать чувство страха
Препятствия предназначены для выработки определенных психологических навыков и помогают участникам преодолевать чувство страха
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Специализированная полоса препятствий для военнослужащих
Специализированная полоса препятствий для военнослужащих
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Специализированная полоса препятствий для военнослужащих
Специализированная полоса препятствий для военнослужащих
Александр Полегенько © ИА REGNUM

При подготовке полосы был применен опыт современных вооруженных конфликтов, в том числе полученный в ходе специальной военной операции.

За ходом учений внимательно следят инструкторы
За ходом учений внимательно следят инструкторы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Прохождение полосы препятствий
Прохождение полосы препятствий
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Прохождение полосы препятствий
Прохождение полосы препятствий
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Прохождение полосы препятствий
Прохождение полосы препятствий
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Апробацию полосы препятствий проводят военнослужащие, в дальнейшем здесь будут подготавливать мобилизованных
Апробацию полосы препятствий проводят военнослужащие, в дальнейшем здесь будут подготавливать мобилизованных
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Военные проходят специализированную полосу препятствий
Военные проходят специализированную полосу препятствий
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Военные проходят специализированную полосу препятствий
Военные проходят специализированную полосу препятствий
Александр Полегенько © ИА REGNUM

С целью создания максимально реалистичной обстановки активно применяются дымовые шашки, ведется стрельба холостыми боеприпасами, организовано аудиосопровождение со звуками работы бронированной техники, разрывов снарядов, криками.

Отработка стрельбы
Отработка стрельбы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Отработка стрельбы
Отработка стрельбы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Стрельба ведётся холостыми боеприпасами
Стрельба ведётся холостыми боеприпасами
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Отработка стрельбы
Отработка стрельбы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Отработка стрельбы
Отработка стрельбы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Замена магазина в автомате
Замена магазина в автомате
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Военная подготовка
Военная подготовка
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Военные проходят специализированную полосу препятствий
Военные проходят специализированную полосу препятствий
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Специальная психологическая полоса, разработанная с учётом опыта СВО
Специальная психологическая полоса, разработанная с учётом опыта СВО
Специальная психологическая полоса, разработанная с учётом опыта СВО
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Специальная психологическая полоса, разработанная с учётом опыта СВО
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Стрельба из гранатомёта
Стрельба из гранатомёта
Александр Полегенько © ИА REGNUM

Для усложнения прохождения полосы разработаны специальные квесты, в ходе которых подразделения находят части «секретных» карт, далее они должны вступить во взаимодействие с другими участниками, чтобы собрать целую карту, чтобы по ней найти нужный объект.

Отработка химической атаки
Отработка химической атаки
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Отработка химической атаки
Отработка химической атаки
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Отработка химической атаки
Отработка химической атаки
Отработка химической атаки
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Отработка химической атаки
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Отработка химической атаки
Отработка химической атаки
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Отработка химической атаки
Отработка химической атаки
Александр Полегенько © ИА REGNUM

Кроме того, во время выполнения норматива по преодолению полосы военнослужащие выполняют эвакуацию условно раненых с преодолением сложных участков местности.

Эвакуация условно раненых с преодолением сложных участков местности
Эвакуация условно раненых с преодолением сложных участков местности
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Оказание первой медицинской помощи в бою
Оказание первой медицинской помощи в бою
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Отдых после завершения полосы препятствий
Отдых после завершения полосы препятствий
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Солдаты после завершения учений
Солдаты после завершения учений
Александр Полегенько © ИА REGNUM