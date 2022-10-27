Оренбург, 27 октября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Правительство Оренбургской области приняло прогноз социально-экономического развития региона на ближайшую трёхлетку, сообщили в пресс-службе губернатора.

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Прогноз лёг в основу проекта бюджета Оренбургской области на 2023–2025 годы, который остается социально ориентированным и учитывает обязательства правительства перед жителями региона. Документ планируется к рассмотрению Заксобранием в ноябре в первом чтении.

«Наши главные ориентиры во всех отраслях остаются теми же — инвестиции, рост доходов и благополучия оренбуржцев. За три последних года средняя заработная плата в Оренбуржье увеличилась на 17%. На особом контроле — повышение оплаты труда в сельском хозяйстве. Нам удалось увеличить её на 23,4%, но еще остаются муниципальные образования, где уровень далек от желаемого», — отметил губернатор Денис Паслер.

В регионе наблюдается увеличение занятых в сфере малого и среднего бизнеса, а также самозанятых. В частности, количество самозанятых с 2020 года выросло в шесть раз — с 8 749 до 53 000 человек. Реализация региональных проектов и первоочередных мер поддержки бизнеса позволит в прогнозном периоде сохранить положительную динамику показателей развития малого и среднего бизнеса.

В планах развитие инвестиционной активности региона. Сейчас в Оренбуржье реализуется 71 инвестпроект на сумму более 400 млрд рублей. Регион намерен привлекать дополнительные средства и создавать новые места в Особой экономической зоне «Оренбуржье».