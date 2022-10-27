Хабаровск, 27 октября 2022, 11:33 — REGNUM В Хабаровске утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя, которому вменяется убийство.
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Следствие установило, что в ходе ссоры двоих нетрезвых мужчин во дворе дома по улице Овражная в Хабаровске, фигурант нанёс обидчику рукой, куском кирпича, шлакоблоком, лопатой, ножом не менее 22 ударов в различные части тела. От полученных травм мужчина скончался.
Чтобы скрыть преступления обвиняемый пытался сжечь труп. Уголовное дело направлено в суд.
Как сообщало ИА REGNUM, жителя поселка Камские Поляны в Татарии подозревают в убийстве жены.