Хабаровск, , 11:33 — REGNUM В Хабаровске утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя, которому вменяется убийство.

Тюрьма Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Следствие установило, что в ходе ссоры двоих нетрезвых мужчин во дворе дома по улице Овражная в Хабаровске, фигурант нанёс обидчику рукой, куском кирпича, шлакоблоком, лопатой, ножом не менее 22 ударов в различные части тела. От полученных травм мужчина скончался.

Чтобы скрыть преступления обвиняемый пытался сжечь труп. Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, жителя поселка Камские Поляны в Татарии подозревают в убийстве жены.