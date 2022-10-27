София, , 11:35 — REGNUM В ходе своего визита в Молдавию 27–28 октября президент Болгарии Румен Радев планирует обсудить с молдавским лидером Майей Санду перспективы двустороннего сотрудничество в военной и экономической сферах. Об этом 27 октября сообщает БНР.

Румен Радев Rumenradev.org

Согласно официальной информации, посещение Радевым Кишинева связано с 30-й годовщиной установления дипломатических отношений между Болгарией и Молдавией.

«Мы заинтересованы в том, чтобы молдавское государство как можно скорее интегрировалось в структуры Евросоюза в целом и расширило контакты с Североатлантическим альянсом», — резюмировал, в частности, болгарский президент.

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Напомним, ранее Болгария заявила о намерении укрепить боеспособность молдавской армии.