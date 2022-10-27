Кострома, 27 октября 2022, 12:41 — REGNUM Зимой или весной здание старого железнодорожного вокзала на улице Московской в Костроме сгорит. Такой прогноз корреспонденту «Народной газеты» Алевтине Новиковой дал некий источник. Об этом журналист написала в социальной сети.
Новикова отметила, что после этого сообщения она выехала к вокзалу вместе с общественниками. По её словам, здание защищено не лучшим образом. В ограждении вокзала имеются дыры, через которые к объекту могут проникнуть люди. Корреспондент ИА REGNUM обратился за комментариями к Инспекции по охране объектов культурного наследия Костромской области, которая отрицает слова журналистки.
Напомним, вокзал считается достопримечательностью и имеет статус объекта культурного наследия. Он был построен 1887 году, тогда в Кострому построили железную дорогу от Ярославля. В то время в городе не имелось железнодорожного моста через Волгу, и люди переправлялись на другой берег города на пароме.
В 1932 году мост был построен, тогда же была открыта станция «Кострома-Новая» вместе с вокзалом на площади Широкова. Пятикилометровый фрагмент старой ветки стал тупиковым, пассажирское движение прекратилось. Вокзал на Московской перестали использовать по прямому назначению. До недавнего времени там находился антикварный салон и жилые квартиры.
Собственниками и арендаторами здания являются частные лица. Они хотят восстановить постройку за 5 лет и открыть в ней музей железной дороги и детский центр.
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