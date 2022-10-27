Кострома, 27 октября, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Зимой или весной здание старого железнодорожного вокзала на улице Московской в Костроме сгорит. Такой прогноз корреспонденту «Народной газеты» Алевтине Новиковой дал некий источник. Об этом журналист написала в социальной сети.

Наталья Диева ИА REGNUM Бывший вокзал на улице Московской в Костроме

«Версия будет примерно такая: заселились бомжи и спалили. Случится всё это потому, что восстанавливать его дорого, проще потом построить на пепелище новодел», — приводит версию источника, пожелавшего остаться анонимным, на личной странице в социальной сети журналистка.

Новикова отметила, что после этого сообщения она выехала к вокзалу вместе с общественниками. По её словам, здание защищено не лучшим образом. В ограждении вокзала имеются дыры, через которые к объекту могут проникнуть люди. Корреспондент ИА REGNUM обратился за комментариями к Инспекции по охране объектов культурного наследия Костромской области, которая отрицает слова журналистки.

«Я вчера была на объекте — там не пройти. Забор установлен. С консервацией все в порядке. Не понимаю, откуда взялись эти версии о том, что здание сгорит. В честь чего? Арендатор и собственник здания заинтересованы в его сохранении, разрабатывают проект, в дело вложены немаленькие деньги… Люди следят за территорией и действительно хотят восстановить вокзал. В любом случае, если со зданием что-то случится — их ждут громадные штрафы. Думаю, никому это не нужно » , — пояснила руководитель инспекции Светлана Голикова.

Напомним, вокзал считается достопримечательностью и имеет статус объекта культурного наследия. Он был построен 1887 году, тогда в Кострому построили железную дорогу от Ярославля. В то время в городе не имелось железнодорожного моста через Волгу, и люди переправлялись на другой берег города на пароме.

В 1932 году мост был построен, тогда же была открыта станция «Кострома-Новая» вместе с вокзалом на площади Широкова. Пятикилометровый фрагмент старой ветки стал тупиковым, пассажирское движение прекратилось. Вокзал на Московской перестали использовать по прямому назначению. До недавнего времени там находился антикварный салон и жилые квартиры.

Собственниками и арендаторами здания являются частные лица. Они хотят восстановить постройку за 5 лет и открыть в ней музей железной дороги и детский центр.