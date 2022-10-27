В Херсонской области после обстрела произошёл травяной пожар
Херсон, 27 октября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Сухая трава загорелась в результате ракетного обстрела ВСУ в селе Раденск Херсонской области, сообщили 27 октября в службе ГО и ЧС по Херсонской области.
Светлана Шаповалова ИА REGNUM
Травяной пожар
Пожар жители потушили самостоятельно ещё до прибытия пожарных.
Всего, по данным спасателей, за сутки в Херсонской области произошло два пожара природного характера, их общая площадь составила 0,02 га.