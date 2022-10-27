Южно-Сахалинск, 27 октября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко раскритиковал действия ответственных лиц, которые не предотвратили обрушение потолка в квартире в аварийном доме в селе Малокурильское.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аварийное жилье

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Женщина обращалась к коммунальщикам с просьбой отремонтировать провисший потолок.

«Я не раз говорил главам районов и всем чиновникам, что не допущу неуважительного отношения к жителям. На этот раз такая невнимательность к проблеме конкретного человека могла привести к трагедии», — написал Лимаренко в своём телеграм-канале.

Глава островного региона поручил главе Южно-Курильского городского округа Павлу Гомилевскому незамедлительно помочь с ремонтом квартиры.

«Виновные в халатном отношении будут наказаны», — добавил Валерий Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в селе Малокурильское в квартире дома, который признан аварийным и подлежит расселению до конца 2026 года, рухнул потолок на кухне. Проживающая в ней женщина обратилась за помощью к властям области.