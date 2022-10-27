София, 27 октября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Тысячи аграрных предприятий и небольших фермерских хозяйств Болгарии получат дополнительные субсидии и финансовые выплаты от действующего болгарского правительства. Об этом 27 октября сообщает БНР.

Nstrumenttorg.ru Зерно

Согласно официальной информации, соответствующие преференции будут предоставлены структурам, занимающимся выращиванием подсолнечника и пшеницы.

«Это поможет нашим производителям преодолеть кризис, возникший после увеличения импорта зерна из… [бывшей УССР], а также последствия сильнейшей засухи, фактически уничтожившей урожай подсолнечника на юге Болгарии», — отмечено в документе болгарского министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Сумма выплат составит до €15 тыс.

Напомним, ранее зернопроизводители в Болгарии не были включены в государственную программу помощи аграриям.