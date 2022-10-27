Ярославль, , 11:43 — REGNUM В Ярославле офицер воинской части подрался с мобилизованным, сообщает портал 76. ру.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент произошёл в центре подготовки мобилизованных. Поводом к конфликту стали сложности при организации встреч с родственниками.

Первый инцидент, по данным портала, произошёл на КПП, когда призванных не выпускали из части к родным. Там произошёл словесный конфликт и потасовка. А после отбоя офицер застал мобилизованных в курилке. Командир сказал, что после отбоя курить не разрешается, словесная перепалка дошла до того, что офицера «схватили за грудки», а он в ответ ударил схватившего, после чего дважды выстрелил в воздух.

О случившемся стало известно уполномоченному по правам человека Ярославской области.

«Ко мне поступило обращение, которое указывает о конфликте на территории воинской части. Я направил его военному прокурору и в военный следственный комитет. Они имеют полномочия рассмотреть это, если это подтвердится, то будут соответствующие решения», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM омбудсмен Сергей Бабуркин.

Сейчас в случившемся разбираются военная прокуратура и военный Следственный комитет.

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