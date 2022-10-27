Новосибирск, 27 октября, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В Новосибирской области количество самозанятых за январь–сентябрь 2022 года выросло на 38,6 тыс. человек. Регион входит в десятку субъектов России с самым большим количеством зарегистрированных плательщиков налога на профессиональный доход. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной налоговой службы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доходы

По данным на 1 октября 2022 года в регионе зарегистрировано 121,8 тыс. самозанятых (с учётом иногородних самозанятых, которые ведут деятельность на территории области) — в полтора раза больше, чем на аналогичную дату 2021 года.

Общая сумма полученного дохода плательщиками налога на профессиональный доход за 9 месяцев 2022 года — 12,7 млрд рублей- в 1,6 раза больше, чем в октябре 2021 года.