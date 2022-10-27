Москва, , 11:30 — REGNUM В пятницу, 28 октября, будет запущен газопровод между республиками Марий Эл и Чувашия. Об этом 27 октября рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании «Газпром межрегионгаз».

Газопровод

В этот день в Марий Эл будут введены в эксплуатацию газораспределительная станция (ГРС) Кокшамары и межпоселковый газопровод, что позволит одновременно начать газификацию Заволжской территории Чебоксар в Чувашии, подключить физкультурно-оздоровительный центр «Росинка» и газифицировать первое домовладение потребителя.

При этом запуск газопровода станет важным этапом в развитии газоснабжения двух регионов России, а начало работе ГРС Кокшамары будет дано из физкультурно-оздоровительного центра «Росинка» в Чувашии по видеосвязи с Марий Эл. В этом мерприятии примут участие: первый зампредседателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак, главы республик Чувашия и Марий Эл Олег Николаев и Юрий Зайцев, а также глава группы «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Чувашии для семей военнослужащих были установлены льготы при подключении газа к домам.