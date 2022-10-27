Псков, 27 октября, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В Псковской области мобилизовали граждан, средний возраст которых составляет 30-40 лет. Такой информацией поделился с журналистами 27 октября губернатор региона Михаил Ведерников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Погожев ИА REGNUM Военнообязанные, призванные в рамках частичной мобилизации

«Средний возраст — 30-40 лет. У нас достаточно много добровольцев. И среди добровольцев как раз есть офицеры, офицеры запаса», — заявил Ведерников.

Губернатор рассказал о том, как в призывной пункт обратился мужчина, у которого все сыновья — десантники и уже находятся в зоне проведения специальной военной операции. Поэтому мужчина решил добровольно отравиться вслед за ними.

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По словам Ведерникова, большая часть мобилизованных готова защищать Отечество, они настроены на победу. Ожидать завершения призыва в рамках частичной мобилизации в Псковской области стоит в ближайшие несколько дней. Губернатор заявил, что план для региона почти выполнен.