Москва, , 11:29 — REGNUM Госдума принимает закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола исключительно в интересах граждан России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы с вами принимаем решение исключительно в интересах наших граждан, в интересах нашей страны», — сказал Володин.

Он также привел данные, демонстрирующие итоги пропаганды нетрадиционных ценностей. Так, в Европе социологические опросы показывают, что 16% европейцев в возрасте от 14 до 29 лет относят себя к представителям ЛГБТ.

«Штат Мэриленд, США — центр этой идеологии сатанизма и содомии. Количество школьников, не определившихся со своим полом из-за пропаганды нетрадиционных отношений, за два года, коллеги, подчеркиваю, за два года, выросло почти в шесть раз, и сегодня составляет 45%, почти половина всех учащихся штата», — сказал парламентарий.

В детской гендерной клинике Орегонского университета науки и здравоохранения менее чем за десять лет количество обращений за услугами по смене пола и терапии гормональными препаратами выросло почти в 50 раз, привел он данные.

«Роль пропаганды, роль тех, кто продвигает нетрадиционные ценности. К чему это приводит — вот вам наглядный пример. Но это их путь, они его выбрали, посмотрим, чем это все закончится. У нас с вами другой, его выбрали наши деды, прадеды, бабушки, прабабушки. У нас есть традиции, у нас есть совесть, у нас есть понимание, что нам надо думать о детях, семьях, стране, сохранять то, что нам передали родители. Поэтому, все то, что мы сейчас видим в мире, — происходит трагедия большая. Ее навязывают, мы должны сделать все для того, чтобы защитить наших детей, и тех, кто хочет жить нормальной жизнью. Все остальное — это грех, содомия, тьма, и наша страна борется с этим», — констатировал Володин.

«Поэтому, коллеги, давайте вещи называть своими именами. Да, это уже зашло в общество. Есть те, кто продвигает эти ценности, но они после принятия закона должны понимать: их действия будут наказываться», — заявил спикер Госдумы.

Он также ожидает поправок ко второму чтению законопроекта, ужесточающие предложения по штрафам, предложенные к первому чтению.

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