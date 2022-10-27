Санкт-Петербург, 27 октября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области на 61,7% освоили полученные в 2022 году инфраструктурные бюджетные кредиты (ИБК) на реализацию дорожных проектов, сообщил 27 октября на заседании правительства региона председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Денис Седов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание правительства и законодательного собрания Ленобласти

По словам чиновника, Ленинградской области на 15 лет были предоставлены инфраструктурные бюджетные кредиты (ИБК) в общей сумме 10,933 млрд рублей под 3% годовых по графику, начиная с третьего года предоставления кредита, и возможностью досрочного погашения.

«В 2022 году регион получил 3,958 млрд рублей, освоение составило 2,4 млрд рублей — 61,7% от плана года», — отчитался Седов, уточнив, что транш ИБК был проведен в три этапа: в апреле получено 100 млн рублей, в июле — 630 млн рублей, и в начале октября — 3,2 млрд рублей.

«Освоение по итогам октября третьего транша составит 99,9%. Остаток — 4,1 млн рублей, предусмотренные на осуществление строительного контроля. Полное освоение средств ИБК в 2022 году запланировано в ноябре», — подытожил Седов, отметив, что по объектам инфраструктурного кредита предусмотрено авансирование до 50% стоимости работ по государственным контрактам.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что полученный Ленобластью ИБК предназначен для завершения трех строящихся объектов региона — реконструкция Колтушского шоссе (3, 4 этапы — 2,5 млрд рублей), строительство обхода города Мурино в створе Пискаревского проспекта (4,4 млрд рублей) и проезда к ТПУ «Кудрово» (4 млрд рублей).