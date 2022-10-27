Чебоксары, , 11:29 — REGNUM Решение о единовременных денежных выплатах мобилизованным жителям Чувашии не находится в зоне ответственности министерства финансов. Он является политическим и решение должны принимать глава республики и правительство. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом заявил 27 октября на сессии Госсовета Чувашии первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков, который является вторым должностным лицом в правительстве и замещает руководителя республики в его отсутствие.

Михаил Ноздряков Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе сессии при обсуждении бюджетных вопросов глава чувашского отделения КПРФ Александр Андреев обратил внимание на увеличение средств на 26,4 млн рублей для поддержки добровольцев батальона связи «Атăл» («Волга»)

«Служащим этого батальона предусмотрены дополнительные выплаты, мобилизованным из Чувашии — нет. Существует ли финансовая возможность обеспечить всех мобилизованных из Чувашии дополнительными выплатами? Тем более в резервном фонде — 931 млн рублей», — спросил Александр Андреев.

«На мой взгляд, это вопрос не финансового плана, а вопрос больше политического решения. Поэтому, как только руководством и правительством республики будет соответствующее принято решение, наша задача, минфина, — изыскать источник. Спасибо. Я ответил, как посчитал нужным», — отрезал первый вице-премьер Михаил Ноздряков.

Как сообщало ИА REGNUM , на территории Чувашии сформирован добровольческий батальон связи «Атăл», который принимает участие в специальной военной операции на территории б. УССР. Для их поддержки принят ряд мер на региональном уровне, в том числе они получат 300 тыс. рублей в виде единовременной выплаты.