Чебоксары, 27 октября 2022, 11:29 — REGNUM Решение о единовременных денежных выплатах мобилизованным жителям Чувашии не находится в зоне ответственности министерства финансов. Он является политическим и решение должны принимать глава республики и правительство. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом заявил 27 октября на сессии Госсовета Чувашии первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков, который является вторым должностным лицом в правительстве и замещает руководителя республики в его отсутствие.
В ходе сессии при обсуждении бюджетных вопросов глава чувашского отделения КПРФ Александр Андреев обратил внимание на увеличение средств на 26,4 млн рублей для поддержки добровольцев батальона связи «Атăл» («Волга»)
Как сообщало ИА REGNUM , на территории Чувашии сформирован добровольческий батальон связи «Атăл», который принимает участие в специальной военной операции на территории б. УССР. Для их поддержки принят ряд мер на региональном уровне, в том числе они получат 300 тыс. рублей в виде единовременной выплаты.