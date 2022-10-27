Бейрут, , 12:02 — REGNUM Правительство Ливана и компания Total Energy достигли соглашения, которое дает французской нефтяной корпорации временный контроль над участком в Восточном Средиземноморье, где нужно провести разведку газовых месторождений. Об этом 27 октября сообщает Al-Araby-al-Jadid.

Добыча газа Gazprom.ru

По данным журналистов, соглашение также позволяет Total вести переговоры с Катаром о получении доли в проекте.

Напомним, что Total Energy нуждается в партнёре после того, как проект разведки газа у берегов Ливана покинула российская компания «НОВАТЭК».

Как отмечается, кабинет министров Ливана принял решение о выделении доли, ранее принадлежавшей «Новатэку», местным филиалам Total. Таким образом, французская фирма получила возможность разведки на 60% ливанского шельфа.

При этом доходы от добычи будут распределяться между Израилем и Ливаном, согласно условиям сделки о демаркации морских границ между странами.