Брюссель, , 11:33 — REGNUM Европейская комиссия намерена включить Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) в список стран, которые неэффективно противодействуют отмыванию денег. Об этом говорится в письме еврокомиссара по вопросам финансовых услуг, финансовой стабильности и рынков капитала Мейрид Макгиннес к директору представительства Transparency International (TI) в ЕС Михилю ван Хультену, сообщает 27 октября Politico.

ОАЭ Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Банки, работающие в ЕС, должны особым образом контролировать финансовые операции с участием физических и юридических из стран, включённых в этот перечень.

Макгиннес отмечает, что вскоре Брюссель предложит Европарламенту и Совету ЕС внести ОАЭ в список третьих стран с высоким риском, связанным с отмыванием денег.

В сентябре Transparency International (TI) и другие неправительственные организации просили ЕС добавить ОАЭ в этот список. В TI считают, что многие российские граждане «перенесли свои активы в ОАЭ для обхода санкций», поэтому вопрос стал актуальнее.

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