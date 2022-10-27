Баку, 27 октября, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Экономика России проходит структурную адаптацию, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на форуме в Баку.

Zampolit.com Максим Решетников

По его словам, сейчас ситуация в экономике «действительно стабилизировалась».

«Идёт активная перенастройка внешнеэкономических связей, торговых связей, структурная адаптация экономики», — сказал Решетников.

Он уточнил, ссылаясь на цифры, что в целом процесс проходит более активно, чем ожидалось ранее. По словам Решетникова, Россия с 2014 года научилась не только жить, но и развиваться в условиях санкций.

«И внутренний рынок, и внешнеэкономические связи быстро адаптируются под меняющиеся обстоятельства», — заявил министр.