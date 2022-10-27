Калужская область присоединилась к экологической акции «День без бумаги»
Калуга, 27 октября, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Калужская область присоединилась к экологической акции «День без бумаги», которая проводится в России каждый четвёртый четверг октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве строительства и ЖКХ региона.
В этот день ведущие компании региона из различных сфер деятельности делятся личным опытом сокращения нерационального расхода бумаги и проводят собственные мероприятия на эту тему. К примеру, в области внедряется раздельный сбор отходов, проводятся различные акции, пропагандирующие бережное отношение к окружающей среде. Среди них экологический диктант. Год назад в нём приняли участие 45 тысяч калужан. В 2022 году экодиктант пройдет онлайн с 11 по 27 ноября. Подробная информация об условиях участия в нем размещена на сайте акции.