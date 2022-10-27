Калуга, 27 октября, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Калужская область присоединилась к экологической акции «День без бумаги», которая проводится в России каждый четвёртый четверг октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве строительства и ЖКХ региона.

Пресс-служба правительства Калужской области Участники экологической акции «День без бумаги» и

В этот день ведущие компании региона из различных сфер деятельности делятся личным опытом сокращения нерационального расхода бумаги и проводят собственные мероприятия на эту тему. К примеру, в области внедряется раздельный сбор отходов, проводятся различные акции, пропагандирующие бережное отношение к окружающей среде. Среди них экологический диктант. Год назад в нём приняли участие 45 тысяч калужан. В 2022 году экодиктант пройдет онлайн с 11 по 27 ноября. Подробная информация об условиях участия в нем размещена на сайте акции.

«Сэкономив всего одну тонну бумаги, можно сохранить 18 деревьев, 20 000 литров воды, 1000 кВт электроэнергии и 240 литров топлива. Безусловно, полный отказ от документов на бумажных носителях невозможен. Однако, внедряя и используя технологии электронного документооборота, уже сейчас многие организации и учреждения не только оптимизируют свою работу, но и снижают нерациональное использование бумаги», — отметили в ведомстве.