Луганск, , 11:25 — REGNUM В некоторых городах и районах Луганской Народной Республики увеличили продолжительность комендантского часа, говорится в указе врио главы ЛНР Леонида Пасечника.

ЛНР. Окно после обстрела Правительство Алтайского края

Запрет на пребывание на улице теперь действует с 21:00 до 6:00 (совпадает с мск) в Лисичанске, Первомайске, Рубежном, Северодонецке, а также Кременском, Сватовском и Троицком районах. В документе указано, что военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов предоставлено право при необходимости осуществлять проверку документов, удостоверяющих личность, досмотр личных вещей, жилища, транспорта, а по основаниям, установленным федеральным законом, — задержание граждан и транспорта.

В остальных городах и районах ЛНР запрет на пребывание на улицах и в общественных местах по-прежнему действует с 23:00 до 4:00 (совпадает с мск).