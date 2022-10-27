Брюссель, 27 октября 2022, 11:23 — REGNUM Руководство Европейского союза намерено начать разработку собственных недр с целью положить конец зависимости от Китая по части сырья, необходимого для развития разного рода «зеленых» технологий, сообщает Politico.
Но для европейцев, живущих рядом с богатыми полезными ископаемыми землями, об открытии новых шахт — с их потенциальным ущербом для местной окружающей среды — не может быть и речи.
Противодействие таких активистов, как Густафссон, по всему Европейскому союзу вызывает головную боль у Брюсселя.
Критически важные сырьевые материалы, такие как литий, кобальт и редкоземельные элементы, используются в самых разных технологиях, от аккумуляторов для электромобилей до ветряных турбин и солнечных панелей — технологии, которая лежит в основе стремления блока стать углеродно-нейтральным к 2050 году.
На данный момент ЕС в значительной степени зависит от «авторитарных режимов» в плане поставок этих материалов, особенно от Китая, который обеспечивает почти 98% поставок редкоземельных металлов в ЕС.
Во избежание возможного прекращения поставок этих материалов Брюссель готовит новый законопроект, который, как ожидается, весной диверсифицирует источники получения этих материалов, в том числе за счет запуска новых горнодобывающих проектов.
Тем не менее, чтобы обеспечить стабильный поток таких материалов и избежать потенциального шантажа со стороны «авторитарных» поставщиков, блоку необходимо возродить определенные виды промышленной деятельности, которые могут не понравиться его экологически сознательным жителям.