Брюссель, , 11:23 — REGNUM Руководство Европейского союза намерено начать разработку собственных недр с целью положить конец зависимости от Китая по части сырья, необходимого для развития разного рода «зеленых» технологий, сообщает Politico.

Лиз Трасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Но для европейцев, живущих рядом с богатыми полезными ископаемыми землями, об открытии новых шахт — с их потенциальным ущербом для местной окружающей среды — не может быть и речи.

«Это был родной район моей семьи с незапамятных времен», — сказала противница разработки таких месторождений Карина Густафссон, которая живет рядом с крупным запасом редкоземельных минералов на юге Швеции, который является потенциальным местом добычи полезных ископаемых.

«Я действительно чувствую, что это касается меня напрямую — добыча полезных ископаемых опасна во многих отношениях», — отметила она.

Противодействие таких активистов, как Густафссон, по всему Европейскому союзу вызывает головную боль у Брюсселя.

Критически важные сырьевые материалы, такие как литий, кобальт и редкоземельные элементы, используются в самых разных технологиях, от аккумуляторов для электромобилей до ветряных турбин и солнечных панелей — технологии, которая лежит в основе стремления блока стать углеродно-нейтральным к 2050 году.

На данный момент ЕС в значительной степени зависит от «авторитарных режимов» в плане поставок этих материалов, особенно от Китая, который обеспечивает почти 98% поставок редкоземельных металлов в ЕС.

«Литий и редкоземельные элементы скоро станут важнее нефти и газа», — заявила в сентябре председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«К 2030 году наш спрос только на редкоземельные элементы вырастет в пять раз», — добавила она.

Во избежание возможного прекращения поставок этих материалов Брюссель готовит новый законопроект, который, как ожидается, весной диверсифицирует источники получения этих материалов, в том числе за счет запуска новых горнодобывающих проектов.

Тем не менее, чтобы обеспечить стабильный поток таких материалов и избежать потенциального шантажа со стороны «авторитарных» поставщиков, блоку необходимо возродить определенные виды промышленной деятельности, которые могут не понравиться его экологически сознательным жителям.