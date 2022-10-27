Вашингтон, 27 октября, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В ответ на глобальный энергетический кризис США экспортируют невиданные доселе объемы нефти и играют всё более активную роль в качестве поставщика топлива, даже в условиях напряженности в связи с ценами на бензин внутри страны. Об этом 27 октября пишет Financial Times.

Investors.com Нефтедобыча

По данным Управления энергетической информации США, на прошлой неделе совокупный экспорт сырой нефти и нефтепродуктов из Соединенных Штатов вырос до 11,4 млн баррелей в сутки — это самый большой объем за всю историю наблюдений.

Экспорт сырой нефти составил 5,1 млн баррелей в сутки, что также является рекордом. Для нефтепродуктов этот показатель составил 6,3 млн б/с, что меньше исторического уровня в 7 млн б/с, достигнутого ранее в октябре.

Поставки выросли почти на 2 млн б/с по сравнению с предыдущей неделей, и это несмотря на то, что нефтяные компании столкнулись с давлением со стороны Вашингтона, требующего отправлять меньше топлива за границу и наращивать внутренние запасы, по мере того как администрация президента США Джо Байдена пытается сдержать цены на бензин в преддверии ноябрьских выборов.

Перспектива ограничения экспорта вновь возникла после того, как нефтяной картель ОПЕК+ недавно принял решение о сокращении добычи. Администрация Байдена заявила, что рассматривает «все варианты» для «обеспечения внутреннего снабжения».

Экспортный контроль со стороны США рискует вызвать недовольство стран, зависящих от поставок нефти из США. Нефтяные компании предупредили, что любой запрет на продажу нефтепродуктов может привести к росту внутренних цен на топливо и оттолкнуть союзников США.

США стали одним из важнейших поставщиков на мировые энергетические рынки после того, как ЕС принял решение об эмбарго на российскую нефть.