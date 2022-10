Вашингтон, , 11:22 — REGNUM Селена Гомес отменила выступление в эфире «Ночного шоу с Джимми Фэллоном» (The Tonight Show) из-за положительного теста на коронавирус. Об этом 27 октября сообщила газета Los Angeles Times.

Селена Гомес Цитата из клипа

На своей странице в соцсети певица написала, что не появится на передаче. «В итоге я заболела covid, но отдыхаю и чувствую себя хорошо», — отметила Гомес, добавив, что очередную прививку она должна была сделать «на этой неделе».

Напомним, ранее Селена Гомес анонсировала документальный фильм Selena Gomez: My Mind and Me («Селена Гомес: Мой разум и я»), в котором исполнительница расскажет о проблемах физического и психического здоровья, с которыми столкнулась в жизни. Премьера картины состоится на сайте онлайн-кинотеатра Apple TV Plus 4 ноября 2022 года.

