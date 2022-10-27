Ярославль, , 12:00 — REGNUM В Ярославле 27 октября откроют стелу «Город трудовой доблести». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии.

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Торжественная церемония начнётся в 18:00. На открытие планирует приехать Владимир Мединский — Председатель Межведомственной комиссии по историческому просвещению России. Сейчас в Парке Мира завершаются подготовительные работы — дворники расчищают территорию и моют плитку перед стелой.

© ИА REGNUM

Отметим, подрядчик уложился в сроки контракта. Согласно документам, установка должна была завершиться до 31 октября. Стела и благоустройство территории вокруг обошлись городу почти в 70 млн рублей.

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