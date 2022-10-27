Казань, , 11:26 — REGNUM В столице Татарии с 26 по 30 октября проходит молодежный фестиваль мусульманской культуры. Участие в мероприятии подтвердили более 1,3 тыс. человек, 100 из них приехали из 11 стран, включая Индонезию, Гамбию, Ирак, Казахстан, Пакистан, Туркмению, Узбекистан, Египет, Тунис и Бангладеш, сообщает мэрия Казани.

Казань. Вид на Кремль Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM

Участников фестиваля ожидают мастер-классы по театральному и изобразительному искусству, хореографии, музыке и кино, встречи с деятелями культуры и искусств, нетворкинг. Завершит мероприятие гала-концерт.

Молодежный фестиваль мусульманской культуры проходит в Казани в рамках программы «Казань — молодежная столица организации исламского сотрудничества — 2022».

Ранее ИА REGNUM передавало, в Казани в сентябре провели международный фестиваль мусульманского кино.

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