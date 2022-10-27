Баку, 27 октября 2022, 11:20 — REGNUM Глава Роснефти Игорь Сечин выразил уважение взвешенной, свободной от политики позиции Саудовской Аравии, направленной на стабильность мирового рынка нефти. Об этом Сечин заявил на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдул-Азиза ибн Салмана, страна решила быть «более зрелой» в размолвке с США из-за сокращения нефтедобычи.
Читайте ранее в этом сюжете: Саудовская Аравия решила повзрослеть в отношениях с США — принц Абдул-Азиз