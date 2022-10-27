Баку, 27 октября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Глава Роснефти Игорь Сечин выразил уважение взвешенной, свободной от политики позиции Саудовской Аравии, направленной на стабильность мирового рынка нефти. Об этом Сечин заявил на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку.

Официальное интернет-представительство президента России Игорь Сечин

«Пользуясь случаем, хочу выразить уважение взвешенной, свободной от политической конъюнктуры, позиции Саудовской Аравии, основанной на объективном анализе баланса спроса и предложения и обеспечении стабильности мирового рынка нефти», — сказал Сечин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдул-Азиза ибн Салмана, страна решила быть «более зрелой» в размолвке с США из-за сокращения нефтедобычи.

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