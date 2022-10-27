Калуга, 27 октября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Выставка из фондов Национального музея Республики Дагестан, посвященная 225-летию со дня рождения имама Шамиля, открылась 26 октября в доме И. Г. Билибина в Калуге. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, выставку посетили глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, первый заместитель председателя Городской думы Александр Иванов и полномочный представитель города Махачкалы в Калуге Алиасхаб Хархачаев. Среди почётных гостей также был многократный чемпион мира по боям без правил Магомедхан Гамзатханов.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге открылась выставка в честь 225-летия имама Шамиля

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге открылась выставка в честь 225-летия имама Шамиля

В экспозиции представлены уникальные предметы, принадлежавшие имаму Шамилю — седло и стремена, а также подарки, вручённые ему калужским губернатором после принесения присяги на верность русскому царю. Среди экспонатов также оружие дагестанских мастеров и знаки отличия войска имама Шамиля, переданные дагестанскому музею в 1924 году. Ранее коллекция принадлежала князю Барятинскому.

«Мы дружим с Калугой уже 163 года, с тех пор, как в 1859 году здесь поселился имам Шамиль. Мы очень благодарны калужанам, сохранившим память о нашем великом земляке», — подчеркнул Алиасхаб Хархачаев.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге открылась выставка в честь 225-летия имама Шамиля

«В тяжёлые для нашей страны времена многонациональный народ России объединялся и вставал на защиту нашей общей Родины, — подчеркнул Юрий Моисеев. — И сегодня представители всех народов нашей страны достойно выполняют свой воинский долг в ходе специальной военной операции. Мы очень ценим те теплые и дружеские отношения, которые сложились у Калуги и Дагестана. Я от всей души благодарю Алиасхаба Магомедовича за его многолетний труд и заслуги в деле укрепления наших дружеских связей!».

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге открылась выставка в честь 225-летия имама Шамиля

Алиасхаб Хархачаев был награждён медалью «650 лет городу Калуге».