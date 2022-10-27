В Калуге открылась выставка в честь 225-летия имама Шамиля
Калуга, 27 октября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Выставка из фондов Национального музея Республики Дагестан, посвященная 225-летию со дня рождения имама Шамиля, открылась 26 октября в доме И. Г. Билибина в Калуге. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, выставку посетили глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, первый заместитель председателя Городской думы Александр Иванов и полномочный представитель города Махачкалы в Калуге Алиасхаб Хархачаев. Среди почётных гостей также был многократный чемпион мира по боям без правил Магомедхан Гамзатханов.
В экспозиции представлены уникальные предметы, принадлежавшие имаму Шамилю — седло и стремена, а также подарки, вручённые ему калужским губернатором после принесения присяги на верность русскому царю. Среди экспонатов также оружие дагестанских мастеров и знаки отличия войска имама Шамиля, переданные дагестанскому музею в 1924 году. Ранее коллекция принадлежала князю Барятинскому.
Алиасхаб Хархачаев был награждён медалью «650 лет городу Калуге».