Псков, , 11:28 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что большинство мобилизованных в регионе военнообязанных граждан настроены на победу в ходе выполнения задач специальной военной операции. Об этом глава региона сказал журналистам 27 октября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Подготовка мобилизованных на полигоне в Псковской области pskov.ru

«Буквально несколько дней назад я был в расположении (76-й десантно-штурмовой) дивизии, проконтролировал, как идёт боевая подготовка. С гордостью хочу сказать, что ребята все настроены на победу, все высоко профессиональны, и внутренний стержень у всех чувствуется», — подчеркнул губернатор.

Говоря об организации частичной мобилизации в регионе, Ведерников заявил, что многие пришли в военкоматы с готовностью защищать Отечество.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Псковская области почти выполнила задание по мобилизации граждан. По оценкам Ведерникова, процесс частичной мобилизации в регионе завершится через несколько дней.

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