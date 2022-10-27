Баку, , 11:43 — REGNUM «Восток Ойл» позволит более чем удвоить поставки нефти на растущий рынок Юго-Восточной Азии, в первую очередь партнерам России в Китае и Индии. Об этом сегодня, 27 октября, заявил глава компании «Роснефть» Игорь Сечин в ходе выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку, сообщает пресс-служба компании.

Игорь Сечин Kremlin.ru

По словам Сечина, в этом году в ходе комплексных геологоразведочных работ по проекту «Восток Ойл» было подтверждено существенное увеличение запасов нефти: на левом берегу реки Енисей на Западно-Иркинском месторождении по результатам бурения государственной комиссией по запасам утверждено открытие двух новых залежей с извлекаемыми запасами нефти в объеме 101,4 млн тонн.

«Приняв стратегическое решение о «развороте на Восток», Россия планомерно наращивает поставки энергоресурсов в АТР. С развитием инфраструктуры российский экспорт нефти в Китай и Индию превысил 80 млн тонн в 2021 году. «Восток Ойл» позволит более чем удвоить поставки нефти на растущий рынок Юго-Восточной Азии, в первую очередь нашим партнерам в Китае и Индии, и обеспечит надежные и гарантированные поставки энергии для растущих экономик всех стран Азии», — подчеркнул глава «Роснефти».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Европа, которая вводит санкции против РФ, совершает «энергетическое самоубийство».

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