Новосибирск, 27 октября, 2022, 11:18 — ИА Регнум. В Новосибирской области у территории опережающего социально-экономического развития «Горный» новый резидент — компания «Натуральные продукты». Она планирует запустить собственное производство натуральных ягодных морсов из сибирских ягод. Бизнес-план проекта уже одобрен региональным правительством на совете по инвестициям, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Брусника

«Проект соответствует перспективным направлениям инвестиционной деятельности Новосибирской области — модернизация, расширение или создание производств пищевой и перерабатывающей промышленности», — прокомментировал заместитель министра экономического развития региона Виталий Шовтак.

Согласно бизнес-плану, объемом инвестиций в проект — 120 млн рублей. Планируется создать 25 новых рабочих мест. Ввод в эксплуатацию производства запланирован на октябрь 2024 года, выход на полную проектную мощность — в 2025 году.

Отметим, что территория опережающего социально-экономического развития «Горный» в Тогучинском районе создана постановлением правительства России от 12 апреля 2019 года. Сейчас в ТОСЭР «Горный» зарегистрировано пять резидентов.