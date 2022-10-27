Орел, , 11:16 — REGNUM Состояние подвалов проверят в Орловской области, поручение дал губернатор Андрей Клычков. Об этом он сообщил в ходе прямого эфира в соцсетях 26 октября.

Андрей Клычков Kremlin.ru

Проверить состояние подвалов ответственным лицам поручено в недельный срок — до 2 ноября. Глава региона подчеркнул, что они должны быть приведены в порядок, обеспечены инфраструктурой, в них должны быть созданы условий «на любой случай».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Андрей Клычков рекомендовал всем жителям Орловской области обзавестись «тревожными чемоданчиками». По его словам, у него такой чемоданчик уже есть.

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