Орел, 27 октября 2022, 11:16 — REGNUM Состояние подвалов проверят в Орловской области, поручение дал губернатор Андрей Клычков. Об этом он сообщил в ходе прямого эфира в соцсетях 26 октября.
Проверить состояние подвалов ответственным лицам поручено в недельный срок — до 2 ноября. Глава региона подчеркнул, что они должны быть приведены в порядок, обеспечены инфраструктурой, в них должны быть созданы условий «на любой случай».
Как сообщало ИА REGNUM ранее, Андрей Клычков рекомендовал всем жителям Орловской области обзавестись «тревожными чемоданчиками». По его словам, у него такой чемоданчик уже есть.
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