Орел, 27 октября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Состояние подвалов проверят в Орловской области, поручение дал губернатор Андрей Клычков. Об этом он сообщил в ходе прямого эфира в соцсетях 26 октября.

Kremlin.ru Андрей Клычков

Проверить состояние подвалов ответственным лицам поручено в недельный срок — до 2 ноября. Глава региона подчеркнул, что они должны быть приведены в порядок, обеспечены инфраструктурой, в них должны быть созданы условий «на любой случай».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Андрей Клычков рекомендовал всем жителям Орловской области обзавестись «тревожными чемоданчиками». По его словам, у него такой чемоданчик уже есть.