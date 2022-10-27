Оренбург, , 11:16 — REGNUM Правительство Оренбургской области дополнительно выделило 50 млн рублей на поддержку промышленных предприятий, сообщает пресс-служба губернатора.

Деньги (сс) CWitte

Ране глава региона Денис Паслер поручил расширить меры поддержки промышленности, которые частично компенсируют затраты на обновление оборудования, продвижение продукции и закупку сырья.

«Мы систематически обновляем и делаем более адресными меры поддержки экономики региона в условиях санкционного давления. Это позволяет сохранить имеющиеся объемы производства, а по некоторым направлениям — увеличить их, помочь в реализации инвестиционных проектов, в том числе по импортозамещению, обеспечить стабильную занятость и должный уровень заработной платы оренбуржцев», — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что меры дают эффект: вложенные бюджетные средства работают на укрепление экономики и возвращаются в казну в виде налогов, а предприятия получают импульс для развития.

Субсидии могут быть использованы на покупку нового оборудования; на продвижение продукции легкой промышленности на электронных торговых площадках; на развитие народных художественных промыслов.